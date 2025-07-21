Главные новости за 21 июля. Сочи

СКР по Краснодарскому краю инициировал проверку по факту гибели мужчины на территории парка Skypark Sochi в Адлерском районе Сочи. Инцидент произошел во второй половине дня 21 июля.

В летние месяцы 2025 года ожидается увеличение потока иностранных туристов в Россию на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечат путешественники из Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и стран Персидского залива, тогда как турпоток из Ирана может снизиться на фоне сохраняющихся ограничений в авиасообщении.

С 1 августа в Центральном районе Сочи изменятся схемы движения двух муниципальных автобусных маршрутов из-за капитального ремонта участка улицы Гагарина. Работы продлятся до конца ноября.

На фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском авиаузле в Сочи происходят массовые задержки рейсов, следующих в столицу. По состоянию на 10:00 по московскому времени, более чем на два часа откладываются 25 рейсов между Сочи и Москвой: 12 на прилет и 13 на вылет.

На российско-абхазской границе специалисты таможни пресекли ввоз нелегальной табачной продукции. В пункте пропуска Адлер таможенники и пограничники остановили подозрительный автомобиль ВАЗ 11113, прибывший из Республики Абхазия.

АО «Крайжилкомресурс» объявило тендер на вывоз мусора из Сочи и федеральной территории Сириус. Стоимость контракта составляет 1,195 млрд руб.

Сотрудники ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы, которая похитила 17,8 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию зарядных колонок на станции Адлер.

Правоохранительные органы задержали в Сочи 29-летнего жителя Ижевска, у которого изъяли более 1,7 кг синтетических наркотиков, предназначенных для продажи на курорте.