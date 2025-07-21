СКР начал проверку после гибели посетителя в парке «Skypark Sochi»

СКР по Краснодарскому краю инициировал проверку по факту гибели мужчины на территории парка «Skypark Sochi» в Адлерском районе Сочи. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел во второй половине дня 21 июля. По предварительным данным, около 14:00 один из гостей упал с высотной конструкции парка. На место были направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Официальные причины случившегося устанавливаются.

Администрация «Skypark Sochi» в официальном заявлении подтвердила факт гибели и сообщила, что гость перелез через ограждение моста. Руководство парка назвало произошедшее трагическим случаем и выразило соболезнования близким погибшего. Также отмечается, что сейчас парк сотрудничает с МЧС и другими компетентными органами. 21 июля объект закрыт по техническим причинам.

«Ъ-Сочи» писал, что вечером 7 ноября на улице Молокова, 22 в Адлерском районе Сочи местная жительница выпала из окна жилого дома и погибла; по данным СМИ, женщина упала с третьего этажа, ударилась о козырек подъезда и скончалась на месте. Следователи инициировали проверку, специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Мария Удовик