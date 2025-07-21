Главу фирмы задержали за кражу 17,5 млн рублей на реконструкцию станции Адлер

Сотрудники ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы, которая похитила 17,8 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию зарядных колонок на станции Адлер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили оперативники, директор коммерческой организации совместно с сотрудниками Северо-Кавказской железной дороги украл бюджетные деньги, предназначенные для строительно-монтажных работ и поставки оборудования. Средства были выделены в рамках госпрограммы развития транспортной системы России на реконструкцию зарядных колонок на станции Адлер.

Преступники использовали мошенническую схему с фальсификацией актов о стоимости поставляемого оборудования и проведении пуско-наладочных работ. В результате их действий РЖД нанесен ущерб на сумму 17,8 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основной подозреваемый задержан и заключен под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники и возможные эпизоды.

Мария Удовик