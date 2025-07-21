Курьера с 1,7 кг синтетики задержали в Сочи

Правоохранительные органы задержали в Сочи 29-летнего жителя Ижевска, у которого изъяли более 1,7 кг синтетических наркотиков, предназначенных для продажи на курорте. Об этом сообщает пресс-служба УВД города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемого выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Сочи совместно с Росгвардией. Мужчину арестовали инспекторы ДПС на посту Магри, когда он пытался покинуть город на такси.

При обыске в рюкзаке задержанного обнаружили 50 свертков с запрещенными веществами. Еще пять порций изъяли из созданных им тайников. Общая масса производного эфедрона превысила 1,7 кг.

Против приезжего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пересылка наркотических средств). Фигуранту дела может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлерский районный суд курорта приговорил бывшего врача-нарколога к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. По данным суда, в 2024 году фигурант дела приобрел запрещенные вещества через интернет и хранил их дома, но был задержан сотрудниками УФСБ до того, как успел реализовать задуманное.

Мария Удовик