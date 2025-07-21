В Сочи откладываются 25 рейсов из-за ограничений в Москве

На фоне временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском авиаузле в Сочи происходят массовые задержки рейсов, следующих в столицу. По состоянию на 10:00 по московскому времени, более чем на два часа откладываются 25 рейсов между Сочи и Москвой: 12 на прилет и 13 на вылет, следует из данных онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта, воздушная гавань работает в штатном режиме, при этом обслуживание рейсов осуществляется в порядке очередности. Основной причиной задержек стало позднее прибытие самолетов из других регионов, а также необходимость корректировки расписания на фоне ограничений, ранее введенных в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. В Росавиации пояснили, что ограничения носили временный характер и были введены для обеспечения безопасности полетов. К утру 21 июля их сняли, но влияние на график сохраняется.

В течение дня авиакомпании продолжат стабилизировать расписание полетов. При этом, как уточнили в сочинском аэропорту, возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов. Авиаперевозчики информируют пассажиров о таких изменениях заблаговременно.

Скоплений пассажиров в терминале нет. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются предусмотренные законодательством услуги — питание, прохладительные напитки, а при необходимости — размещение в гостинице.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале месяца также происходили задержки рейсов из-за ограничений, которые вводили в других регионах. Нестабильность расписания продолжалась два дня.

Мария Удовик