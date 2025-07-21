На границе с Абхазией обнаружили 457 пачек немаркированных сигарет из ОАЭ

На российско-абхазской границе специалисты таможни пресекли ввоз нелегальной табачной продукции. В пункте пропуска Адлер таможенники и пограничники остановили подозрительный автомобиль ВАЗ 11113, прибывший из Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При осмотре транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса специалисты выявили посторонние вложения.

«После демонтажа бампера автомобиля была обнаружена специально изготовленная полость, не относящаяся к его конструкции»,— пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов.

В тайнике находились 457 пачек сигарет марки Business Royals (9,1 тыс. штук), произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. Продукция не имела российских акцизных марок и обязательной цифровой маркировки.

Табачные изделия и транспортное средство изъяты. В отношении водителя возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ — за попытку ввоза товаров с сокрытием от таможенного контроля и нарушение порядка перемещения товаров через границу.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники Сочинской таможни задержали на пункте пропуска Адлер автомобиль Volkswagen Crafter, в котором обнаружили 105 коробок с более чем 52 тыс. пачек сигарет без акцизных марок на сумму около 7 млн руб. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, изъятая продукция признана незаконной, операции проводились совместно с УФСБ по Краснодарскому краю.

Мария Удовик