У иностранных туристов вырос интерес к Сочи

По оценке Центра стратегических разработок, в летние месяцы 2025 года ожидается увеличение потока иностранных туристов в Россию на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечат путешественники из Юго-Восточной Азии, Индии, Турции и стран Персидского залива, тогда как турпоток из Ирана может снизиться на фоне сохраняющихся ограничений в авиасообщении. Интуристов, в частности, стал больше интересовать район Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Как отметил директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг, высокий сезон в нынешнем году продлится до конца сентября. Ключевыми драйверами роста называют упрощение визового режима, расширение международных рейсов, развитие региональной инфраструктуры и продвижение национального туристического бренда Discover Russia. С начала года каждый пятый иностранец въехал в страну через электронную визу или по механизму группового безвиза. При этом отменена обязательная регистрация в приложении RuID и использование QR-кодов, срок действия e-визы увеличен до 120 суток.

Основной турпоток традиционно сконцентрируется в Москве и Санкт-Петербурге, которые примут порядка 80% всех иностранных гостей. Вместе с тем, по мере роста интереса к внутренней географии, туристы все чаще выбирают для поездок Свердловскую, Новосибирскую и Московскую области, а также Камчатку, Алтай, Татарстан, район Сочи, Краснодарский край и республики Северного Кавказа.

Вместе с тем в центре обращают внимание на ряд факторов, способных скорректировать прогноз, включая колебания валютных курсов и ограниченную транспортную доступность ряда территорий. В ЦСР рассчитывают, что устойчивый спрос на въездной туризм будет сохраняться, однако для закрепления тенденции потребуется дальнейшее развитие сервиса и расширение присутствия России на международном туристическом рынке.

Вячеслав Рыжков