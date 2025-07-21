В Сочи и Сириусе объявлен тендер на вывоз 123 тысяч тонн мусора

АО «Крайжилкомресурс» объявило тендер на вывоз мусора из Сочи и федеральной территории Сириус. Стоимость контракта составляет 1,195 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Соглашение будет действовать четыре месяца — с сентября по декабрь 2025 года. За этот период предстоит транспортировать 123 тыс. тонн отходов. Наибольший объем запланирован на сентябрь — 37,1 тыс. тонн, наименьший на декабрь — 23,5 тыс. тонн.

Мусор будет доставляться на полигон в Белореченском районе Краснодарского края или на альтернативные площадки, обозначенные в региональной схеме обращения с отходами.

Для выполнения работ исполнителю потребуется не менее 132 мусоровозов, 15 бункеровозов и три ломовоза. Вся спецтехника должна быть оборудована системой ГЛОНАСС, противопожарными средствами и соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-3.

Претенденты на контракт обязаны иметь лицензию на транспортировку опасных отходов, опыт аналогичной деятельности и автопарк минимум из 150 единиц специализированной техники. Не менее 20% работ необходимо передать представителям малого и среднего предпринимательства.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт «Роза Хутор» с 2018 года направил на переработку более 1,4 тыс. тонн вторсырья, а в 2024 году отдельно отправил 217 тонн картона и бумаги, 9,5 тонны пластика и около 40 тонн стекла. Благодаря собственной службе сбора и сотрудничеству с почти 200 предприятиями, ежемесячно удается перенаправлять около 20 тонн отходов с полигона на переработку — это почти половина всего объема.

Мария Удовик