До конца ноября в центре Сочи будет действовать новая схема движения транспорта

С 1 августа в Центральном районе Сочи изменятся схемы движения двух муниципальных автобусных маршрутов из-за капитального ремонта участка улицы Гагарина. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта, работы продлятся до конца ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Перекрытие коснется участка дороги на улице Гагарина от улицы Егорова до дома 13. Одновременно на улице Егорова от пересечения с Красноармейской до пересечения с Гагарина введут временную схему организации дорожного движения.

Маршрут №92 «Улица Ландышевая — улица Дмитриевой, 32» изменит схему движения: из прямого направления будут исключены остановки «Рынок (ул. Московская)», «ЖД вокзал Сочи» и «Сбербанк (ул. Горького)». Вместо них маршрут будет проходить через остановку «Парк Ривьера». Новый путь автобусов проложен по улицам Ландышевая, Крымская, Виноградная с последующим выездом на Курортный проспект, затем по проспекту Пушкина, Курортному проспекту, улицам Учительская, Тургенева, Депутатская и далее до улицы Дмитриевой.

Маршрут №18 «Кинотеатр Аэлита — улица Транспортная — улица Я. Фабрициуса — ТРЦ Моремолл» также претерпит изменения. Из его направления будут убраны остановки «Сбербанк (ул. Горького)», «ТЦ Мелодия» и «Парк Ривьера», а вместо них появится новая остановка «Автовокзал Сочи (ул. Роз)». Новый маршрут предполагает движение по улицам Ворошиловская, Бытха, Возрождения, затем снова Ворошиловская, Бытха, Ясногорская, Земляничная, Транспортная, Я. Фабрициуса, далее снова по улице Транспортной, Конституции СССР, Московской, Горького с выходом на улицу Роз, затем Московская, через Кубанское кольцо, и далее по Чайковского и Новой Заре.

«Ъ-Сочи» писал, что с 4 августа участок улицы Цимлянской в Сириусе — от улицы Полевой до улицы Поповой — станет односторонним для улучшения проезда и повышения безопасности. Эта мера касается одного из загруженных участков жилого квартала, где в часы пик фиксируется высокая плотность движения.

Мария Удовик