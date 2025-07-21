Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Хинштейн отчитал глав районов Курской области за долгий ремонт школ

На заседании областного правительства губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал глав Железногорского и Октябрьского районов Александра Фролкова и Олега Быковского за то, что ремонт школ в городе Железногорске и поселке Прямицыно не будет завершен к 1 сентября.

Глава региона назвал информацию о проволочках с вводом школ в эксплуатацию тревожной и предложил высказаться главам, которые признались, что завершить работы к 1 сентября невозможно и назвали причину — задержку с торгами.

Так, Александр Фролков рассказал, что открытый конкурс по определению подрядчика для капитального ремонт средней школы № 7 Железногорска состоялся на два месяца позже, чем в остальном регионе, потому что «определялись с видами работ, вошедшими в проект, но не обеспеченными финансированием».

Торги прошли 30 мая — победителем стало ООО «Стройкомфорт ИБ», которое, согласно опубликованным на портале госзакупок документам, должно завершить работы до 1 декабря 2025 года.

Олег Быковский сослался на жалобу: комиссия Федеральной антимонопольной службы отменила протокол состоявшегося 30 мая открытого конкурса по определению подрядчика для капитального ремонта Ленинской средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района, посчитав, что компании ООО «СпецРегионГарант», желавшей принять участие в торгах, была неправомерна возвращена ее заявка.

Впрочем, в проекте контракта в качестве даты окончания работ было указано 21 ноября 2025 года, так что ввод школы изначально не планировался в День знаний.

В итоге торги состоялись 10 июля — победителем стал Вадим Чупин, который, опять же до 21 ноября, должен выполнить общестроительные работы, смонтировать системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

«Эту школу надо отдельно взять на контроль. Я чувствую, что район не справляется»,— заключил Александр Хинштейн.

В середине июля после критики со стороны врио губернатора Евгения Первышова должность главы тамбовского Моршанска покинул Роман Поленков.

Юрий Голубь