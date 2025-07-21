Александр Хинштейн отчитал глав районов Курской области за долгий ремонт школ

На заседании областного правительства губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал глав Железногорского и Октябрьского районов Александра Фролкова и Олега Быковского за то, что ремонт школ в городе Железногорске и поселке Прямицыно не будет завершен к 1 сентября.

Глава региона назвал информацию о проволочках с вводом школ в эксплуатацию тревожной и предложил высказаться главам, которые признались, что завершить работы к 1 сентября невозможно и назвали причину — задержку с торгами.

Так, Александр Фролков рассказал, что открытый конкурс по определению подрядчика для капитального ремонт средней школы № 7 Железногорска состоялся на два месяца позже, чем в остальном регионе, потому что «определялись с видами работ, вошедшими в проект, но не обеспеченными финансированием».

Торги прошли 30 мая — победителем стало ООО «Стройкомфорт ИБ», которое, согласно опубликованным на портале госзакупок документам, должно завершить работы до 1 декабря 2025 года.

Олег Быковский сослался на жалобу: комиссия Федеральной антимонопольной службы отменила протокол состоявшегося 30 мая открытого конкурса по определению подрядчика для капитального ремонта Ленинской средней школы в поселке Прямицыно Октябрьского района, посчитав, что компании ООО «СпецРегионГарант», желавшей принять участие в торгах, была неправомерна возвращена ее заявка.

Впрочем, в проекте контракта в качестве даты окончания работ было указано 21 ноября 2025 года, так что ввод школы изначально не планировался в День знаний.

В итоге торги состоялись 10 июля — победителем стал Вадим Чупин, который, опять же до 21 ноября, должен выполнить общестроительные работы, смонтировать системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

«Эту школу надо отдельно взять на контроль. Я чувствую, что район не справляется»,— заключил Александр Хинштейн.

В середине июля после критики со стороны врио губернатора Евгения Первышова должность главы тамбовского Моршанска покинул Роман Поленков.

Юрий Голубь