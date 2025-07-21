Около 2 тыс. автомобилей ждут проезда через Крымский мост

Очередь перед Крымским мостом составляет 1,9 тыс. автомобилей, сообщили в оперштабе Республики Крым. На въезде в Крым стоит 1245 транспортных средств, на выезде — 660. Время ожидания составляет три-четыре часа.

По состоянию на 16:00 в очереди находилось 2245 машин, в том числе 790 — со стороны Керчи и 1455 — со стороны Тамани.

Очередь перед Крымским мостом в двух направлениях стоит в течение последнего дня. Утром проезда ожидали более 1,5 тыс. машин. Причины проблем с проездом пока никто не назвал.

Александр Дремлюгин, Симферополь