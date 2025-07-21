На Крымском мосту скопилось более 1,5 тыс. машин

На Крымском мосту растет автомобильная пробка. В очереди стоит более 1,5 тыс. машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

По словам специалистов, по данным на 11:00, со стороны Керчи находится 545 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов. В очереди со стороны Тамани стоит 1150 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов. Количество автомобилей продолжает увеличиваться.

Согласно данным из открытых источников, последний раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали вечером 17 июля. Тогда же в Минобороны сообщили об уничтожении 10 БПЛА над Крымом.

Александр Дремлюгин, Симферополь