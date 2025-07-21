Fix Price в ходе обмена ГДР на акции получил заявки в объеме 16,7% капитала «Фикс Прайс»

Fix Price (MOEX: FIXP) 18 июля завершила прием оферт в рамках внебиржевого обмена ГДР (глобальных депозитарных расписок) Fix Price plc на акции ПАО «Фикс Прайс». По состоянию на 21 июля, инвесторы подали оферты на обмен 105,5 млн ГДР, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО «Фикс Прайс» (около 16,7% уставного капитала компании).

Планируется, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся 20 августа.

Подробнее о том, что Fix Price предлагает инвесторам,— в интервью управляющего директора компании Дмитрия Кирсанова «Ъ».

Виктория Колганова