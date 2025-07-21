В Польше открыли крупнейшее в стране месторождение нефти и газа

На северо-западе Польши открыли новое месторождение нефти и природного газа. Компания-оператор Central European Petroleum назвала его самым большим в стране и одним из крупнейших в Европе. Заявление приводит TVP 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Месторождение находится на побережье Балтийского моря недалеко от города Щецин. Запасы могут составлять 22 млн тонн нефти и 5 млрд куб. м газа товарного качества. Общие запасы нефти оцениваются в 33 млрд тонн, газа — 27 млрд куб. м.

Скважина Wolin East 1 была пробурена на глубине 9,5 м. Работы были завершены в феврале. «Это исторический момент как для компании Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора»,— отметил глава CEP Рольф Г. Скаар.

Central European Petroleum — канадская компания со штаб-квартирой в Калгари. Контрольный пакет акций принадлежит норвежским инвесторам. Дочерняя компания CEP владеет лицензией на участок Волин площадью 593 кв. км, выданной Министерством климата и окружающей среды Польши.

Большая часть нефтяных месторождений Польши находится в западной части страны. В сентябре прошлого года было открыто нефтяное месторождение недалеко от города Свебодзин. Объем его извлекаемых запасов оценивается в 100 тыс. тонн.