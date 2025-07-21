Количество задержанных поездов из-за пожара в Каменоломнях увеличилось до 50

После возгорания кровли на станции Каменоломни количество задержанных поездов формирования Федеральной пассажирской компании и «Гранд Сервис Экспресс» увеличилось до 50. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов — питанием.

Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется информирование через СМС.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после падения обломков БПЛА на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Были отменено два междугороднего поезда, задержано 26 составов.

Минувшей ночью атаке БПЛА подверглись четыре района Ростовской области.

Наталья Белоштейн