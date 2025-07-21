Китай пообещал ответить на 18-й пакет санкций ЕС

Министерство коммерции КНР раскритиковало 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), затронувший китайские банки. Власти Китая назвали ограничения беспочвенными и пообещали ответить на них.

Согласно пресс-релизу министерства, Китай «крайне недоволен» санкциями и решительно выступает против подлобных мер, «не имеющих под собой никакой основы». «Действия ЕС противоречат консенсусу, достигнутому лидерами Китая и ЕС, и оказали серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения... Китай примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний и финансовых учреждений»,— заверили в Минкоммерции.

18-й пакет санкций ЕС вступил в силу 19 июля, он затронул 18 физлиц и 41 юрлицо. Под ограничения подпали в том числе семь китайских компаний, ведущих торговлю с Россией, а также китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.

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