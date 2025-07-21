Правящая в Японии коалиция потеряла большинство в парламенте

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто» потеряла большинство по итогам парламентских выборов.

Как передает NHK, ЛДП должна получить 39 мест, «Комэйто» — восемь. Для сохранения коалиционного большинства им необходимо было набрать 50 из 124 мандатов.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о намерении остаться на посту, сославшись на ответственность и обязательства перед страной. «Ситуация серьезная, и мы должны принять ее смиренно и искренне»,— добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Японские партии уступают места новеньким».