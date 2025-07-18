Японские партии уступают места новеньким

В Японии 20 июля пройдут выборы в верхнюю палату парламента, по итогам которых правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее младший партнер по коалиции «Комэйто» рискуют потерять большинство. Такой сценарий серьезно пошатнет и без того неустойчивые позиции премьера Сигэру Исибы, который после неудачных выборов в нижнюю палату парламента был вынужден сформировать правительство меньшинства. Рейтинги правительства снижаются, в то время как растет поддержка правой популистской партии «Сансэйто», продвигающей политику «Японцы прежде всего» и выступающей за ужесточение иммиграционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление премьер-министра Японии Сигэру Исибы перед сторонниками на выборах

Фото: Issei Kato / Reuters Выступление премьер-министра Японии Сигэру Исибы перед сторонниками на выборах

Фото: Issei Kato / Reuters

Выборы в верхнюю палату парламента Японии (Палата советников) проходят раз в три года для переизбрания половины законодателей. В этот раз 522 кандидата будут бороться за 125 портфелей. По пропорциональной системе изберут 50 человек, а по 45 избирательным округам — 75. Для сохранения большинства ЛДП и «Комэйто» необходимо получить не менее 50 мандатов.

Для правящей коалиции эти выборы имеют особое значение.

Осенью прошлого года новоиспеченный премьер Сигэру Исиба инициировал внеочередные выборы в нижнюю палату парламента, чтобы заручиться поддержкой избирателей перед реализацией своей политической программы. Рисковый шаг себя не оправдал: впервые за 15 лет Либерально-демократическая партия утратила парламентское большинство.

Эхо коррупционных скандалов, в которых были замешаны члены ЛДП, по-прежнему влияет на партию, чьи рейтинги за последнюю неделю снизились на 4,1 процентного пункта, до 24%. Вместе с тем недовольство граждан Японии экономической ситуацией в стране — падением уровня жизни и ростом цен — стало причиной очередного снижения уровня поддержки правительства Сигэру Исибы: по данным июльского опроса Jiji Press, он опустился до 20%. Это минимальный показатель с момента прихода премьера к власти. На этом фоне задача правящей коалиции сохранить большинство в Палате советников кажется как минимум труднодостижимой.

Согласно опросу «Асахи Симбун», проведенному 13–14 июля, ЛДП может получить около 34 мест, а «Комэйто» — не более 9. Крупнейшая оппозиционная сила — Конституционно-демократическая партия Японии — с большой вероятностью сохранит прежние позиции, получив не более 27 мест. А Демократическая партия для народа, сейчас имеющая всего 4 места, может получить около 17 мандатов.

При таком раскладе правящей коалиции, вероятно, не удастся продолжать работу правительства меньшинства, как это произошло после осенних выборов. ЛДП и «Комэйто» допускают возможность трехпартийной коалиции с Демократической партией для народа или даже с Конституционно-демократической партией, однако лидеры этих политических сил пока скептически относятся к такой возможности.

Тем временем серьезного прорыва ожидают от другой политической силы — прежде считавшейся аутсайдерской право-популистской партии «Сансэйто», которая вскоре может получить все шансы на реальную конкуренцию с существующими десятилетиями оппозиционными силами.

В верхней палате парламента у «Сансэйто» только 2 места, но на предстоящих выборах она может получить от 8 до 17 мест, следует из опроса Japan Times.

«Сансэйто» появилась в 2020 году в разгар пандемии COVID-19: члены партии выпускали ролики на YouTube, где рассказывали о теориях заговора о вакцине от вируса. С самого основания партию относили к разряду маргинальных, однако в преддверии выборов в Палату советников ситуация изменилась. «Сансэйто» не просто привлекла внимание призывами к ужесточению миграционного законодательства и лозунгом «Японцы прежде всего» (по аналогии с концепцией Дональда Трампа «Америка прежде всего»), но и стала одной из причин, по которым вопрос с пребыванием в стране иностранных граждан стал центральным в предвыборной кампании. Лидер «Сансэйто» Сохэй Камия признавался, что его вдохновил «политический стиль» Дональда Трампа, а наиболее близкими к своей партии он считает крайне правых «Альтернативу для Германии» и французское «Национальное объединение».

По данным Агентства иммиграционных услуг, к концу 2024 года число иностранных резидентов в Японии выросло на 10,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного значения — около 3,77 млн человек (3% от общей численности населения). Тогда же в Японию прибыло рекордное число иностранных туристов — 36,9 млн человек. Такая статистика — следствие смягчения правил получения визы и условий пребывания в стране, особенно для работающих иностранцев.

Японские власти пошли на такие меры, чтобы решить проблему с нехваткой рабочей силы в условиях снижения уровня рождаемости и старения населения.

Партия «Сансэйто» призывает ужесточить контроль за прибывающими в страну иностранцами для того, чтобы избежать рисков совершения ими преступлений. По словам Сохэя Камии, некоторые мигранты покидают рабочие места из-за плохих условий труда, а затем занимаются «кражами, мелким воровством или организованной преступностью». «Мы ни в коем случае не намерены лишать работы иностранных рабочих, которые находятся здесь на законных основаниях и легально трудятся бок о бок с японцами»,— подчеркнул он. При этом эксперты отмечают, что роста преступлений среди иностранцев за последние годы в Японии не наблюдалось.

Некоторые политические партии предложили иные решения миграционного вопроса. Так, Конституционно-демократическая партия выступила за создание централизованной системы найма иностранных рабочих. Демократическая партия для народа, изначально требовавшая пересмотреть «преференциальное отношение к иностранцам», после обвинений в ксенофобии решила смягчить формулировки.

Правящая коалиция, в свою очередь, пообещала бороться за «полное отсутствие нелегальных мигрантов» в Японии.

ЛДП предложила, в частности, ужесточить процедуру обмена иностранных водительских прав на японские и ограничить права иностранцев на владение недвижимостью. В доказательство серьезности своих намерений 8 июля Сигэру Исиба сообщил о создании Управления по содействию обществу гармоничного сосуществования с иностранными гражданами. Структура должна будет контролировать исполнение иностранцами миграционного законодательства и «принять строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает правила».

Важными для Японии остаются и другие вопросы. Выборы в верхнюю палату парламента пройдут за две недели до крайнего срока, который Дональд Трамп установил для введения 25-процентных пошлин на импорт японских товаров. Месяцы переговоров результатов не дали, а в начале июля американский президент и вовсе пригрозил не заключать сделку, поскольку Япония, по его словам, отказывается покупать американский рис и автомобили. При этом, по данным Бюро переписи населения США, в 2024 году Токио закупил у Вашингтона риса на $298 млн. А как сообщала Японская ассоциация импортеров автомобилей, в том же году в страну ввезли 16 707 американских автомобилей.

Сигэру Исиба, которому пока не удалось найти подход к Дональду Трампу, настаивал, что будет вести «жесткие переговоры» и избегать компромиссов, которые не учитывают интересов Японии. Эту позицию разделяет и Конституционно-демократическая партия, которая, впрочем, сочла, что попытки премьера решить этот вопрос «зашли в тупик». И даже в какой-то мере подражающий американскому президенту Сохэй Камия призвал «переосмыслить торговые отношения» Японии и США, чтобы снизить зависимость от американского импорта.

Лусине Баласян