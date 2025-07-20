Главные новости за выходные 19–20 июля

Все выходные Россия подвергалась налетам беспилотников. В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 71 беспилотник, а в ночь на 20-е — 93. Аэропорты в разных регионах страны приостанавливали работу. Из-за ограничений, по данным Росавиации, на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета.

19 июля в силу вступил 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. Под ограничения попали 22 банка. В их числе Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, Яндекс-банк и Ozon-банк. В последних двух заявили, что санкции никак не повлияют на работу банков.

Израиль и Сирия 19 июля договорились о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. Как сообщил посол США в Турции Том Баррак, соглашения удалось достичьпри поддержке Соединенных Штатов, Турции, Иордании и других ближневосточных стран. Вскоре после этого президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном прекращении огня.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила проект резолюции, предложенный Россией. Документ рассчитан на повышение эффективности работы организации на фоне роста числа глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации. В резолюции говорится о важности сохранения сбалансированного характера деятельности ООН на основе ее устава

Президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The Wall Street Journal и ее владельцев. Причиной стала статья, в которой имя господина Трампа фигурирует в числе людей, которые поздравили Джеффри Эпштейна с днем рождения в 2003 году. По данным Reuters, сумма иска превышает $10 млрд.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск к российским властям в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» По словам азербайджанского лидера за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.

Украинский боксер Александр Усик победил британского спортсмена Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Титул он получил второй раз.

Синхронист Александр Мальцев стал первым среди российских спортсменов победителем чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он взял золото в технической программе соло.