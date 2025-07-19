Яндекс заявил, что запрет ЕС на транзакции не повлияет на его финансовые сервисы

Запрет ЕС на транзакции для европейских лиц, введенный накануне в отношении Яндекс (MOEX: YDEX)-банка, не скажется на работе и доступности финансовых сервисов. Об этом говорится в заявлении компании (есть в распоряжении «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Эти ограничения не применимы к партнерам за пределами Евросоюза. Они не распространяются на головную компанию — МКПАО "Яндекс" и другие дочерние компании группы. Яндекс продолжит в полном объеме исполнять свои обязательства перед пользователями, партнерами и сотрудниками»,— говорится в сообщении.

Накануне под ограничения ЕС в рамках 18-го пакета санкций попали 22 российских банка. В их числе Яндекс-банк, Т-Банк, Сургутнефтегазбанк, и Ozon-банк. Последний также заявил, что мера не повлияет на его работу, поскольку у банка нет активов за рубежом, а операции проводятся только внутри страны.

Подробнее о санкциях, вошедших в 18-й пакет — в материале «Ценовой потолок поплыл».