Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о реформировании деятельности

Генеральная Ассамблея ООН утвердила проект резолюции, предложенный Россией. Документ рассчитан на повышение эффективности работы организации на фоне роста числа глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации.

В резолюции говорится о важности сохранения сбалансированного характера деятельности ООН на основе ее устава. Россия инициировала документ, чтобы обеспечить транспарентность реформенного процесса. В документе закреплена центральная роль стран-членов в принятии решений о трансформации работы организации. Подчеркивается, что реформы нужно обсуждать на уровне межправительственных органов, а не в «кулуарном формате».

ТАСС пишет, что перед принятием резолюции Россия провела по ней переговоры, чтобы учесть предложения всех стран. Документ был принят консенсусом (без формального голосования, когда все члены соглашаются с предложенным текстом).

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает полезным ограничение права вето в Совбезе ООН в некоторых случаях. При этом он признал, что такие реформы трудно реализовать. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что господин Гутерриш превысил свои полномочия

Подробнее о работе всемирной организации — в материале «Ъ» «ООН или мир».