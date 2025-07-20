Боксер Усик вернул звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик победил британского спортсмена Даниэля Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Титул он получил второй раз.

Поединок Усика и Дюбуа проходил в Лондоне и завершился нокаутом в пятом раунде. На ринге боксеры встречаются второй раз. Их первый поединок прошел в 2023 году и также завершился победой Усика.

Александр Усик отобрал у Даниэля Дюбуа титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). Помимо него спортсмен уже имеет пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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