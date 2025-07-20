Маск анонсировал создание приложения для детей Baby Grok

Миллиардер и основатель компании xAI Илон Маск анонсировал создание приложения Baby Grok с адаптированным для детей контентом. Об этом он написал в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

«Мы собираемся создать Baby Grok (от компании.—) xAI — приложение, которое будет предназначено для детского контента»,— написал господин Маск. О том, на детей какого возраста будет рассчитано приложение и других деталях планируемого стартапа миллиардер не рассказал.

Илон Маск основал стартап xAI по разработке искусственного интеллекта в апреле 2023 года. Через несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. По словам господина Маска, этот чат-бот отличается от аналогов отсутствием цензуры и актуальностью информации.

Grok доступен на платформах X и Telegram, а также через отдельный веб-сайт и мобильные приложения для iOS и Android. В начале июля после выхода обновления официальный аккаунт Grok в ответ на запросы пользователей начал присылать антисемитские высказывания и оскорблять президента Турции Реджепа Эрдогана. После этого xAI удалила модельную инструкцию, разрешающую xAI давать «политически некорректные» ответы.