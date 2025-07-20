Лом в свободном падении

Тонна лома черных металлов подешевела до 15,25 тыс. руб., минимума с лета 2020 года. Такие цены уже ниже уровня рентабельности для ломозаготовительных предприятий. Причина падения в значительном сокращении электросталеплавильного производства в России, для которого лом — основное сырье. Для разворота тренда необходимо восстановление спроса на строительный прокат, и предпосылок к этому нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт приема лома и отходов черных металлов

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Пункт приема лома и отходов черных металлов

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Цены на лом черных металлов поставили новый антирекорд, опустившись до минимума с лета 2020 года, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». К 13 июля средняя стоимость лома черных металлов на условиях FCA (погрузка на железнодорожный вагон) составила 15,25 тыс. руб. за тонну без НДС. В зависимости от региона цены могут отличаться на 2–4 тыс. руб. за тонну.

Цены на лом уже ниже себестоимости с учетом затрат ломозаготовителей на сбор, транспортировку и переработку, даже если не учитывать трудноизвлекаемый лом, для которого себестоимость составляет более 21 тыс. руб. на тонну, говорит директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Более того, указывает он, проблема, с которой сегодня столкнулась отрасль, не только в цене: нередко срок оплаты переносится на шесть-девять месяцев после поставки. «Поэтому из-за снижения спроса и снижения ликвидности на рынке количество ломозаготовительных компаний продолжает сокращаться. Даже некоторые дочерние компании металлургических заводов начали искать спрос на стороне из-за отсутствия заказов от материнских структур»,— говорит господин Ковшевный.

Снижение ломосбора продолжается и, по прогнозам «Руслом.ком», не превысит по итогам текущего года 12 млн тонн против 17,7 млн тонн в 2024 году. В металлургии спрос на лом сократится на 20%, оценивают в ассоциации.

Лом преимущественно используется при производстве стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки всей стали в РФ.

Текущий уровень цен на базовый прокат, в том числе строительного сортамента, не позволяет во многих случаях генерировать положительный поток производителям, работающим на электродуговых печах, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По данным «Русмета», арматурный прокат на условиях FOB Черное море к середине июля стоил 35 тыс. руб. за тонну. Это, по словам господина Красноженова, приводит к сокращению и остановке электросталеплавильных производств и снижению выпуска стали на крупных комбинатах, использующих в основном доменно-конверторные мощности. «Потребление лома на тонну жидкой стали при конверторной плавке составляет 150–200 кг. Все это приводит к падению спроса на лом черных металлов»,— поясняет он.

По итогам 2025 года можно ожидать объем выплавки электростали около 18 млн тонн против 23 млн тонн в 2024 году, прогнозирует независимый эксперт Леонид Хазанов. По его словам, если ситуация не изменится в лучшую сторону в ближайшие два-четыре месяца, падение может быть еще больше. По оценкам независимого эксперта Максима Худалова, темпы сокращения производства электросталей почти в два раза выше, чем темпы сокращения выплавки стали в целом. По данным корпорации «Чермет», в июне производство всей стали в РФ сократилось на 4,9% год к году, до 5,7 млн тонн, за первую половину 2025 года — на 5,3%, до 34,7 млн тонн.

Для восстановления стоимости лома должен восстановиться спрос на сталь внутри России и за ее пределами, уверен господин Хазанов. Комбинаты и электрометаллургические заводы должны начать увеличивать закупки лома и, соответственно, поднимать цену, согласен Максим Худалов. «Но для этого необходим рост спроса на строительный прокат, потому что лом на 90% идет именно на производство строительного проката. Для сложных металлургических продуктов лом использовать затруднительно из-за неподходящего химического состава»,— поясняет эксперт. Но сегодня, продолжает он, потребление строительного проката снижается на 15–20%, особенно в регионах, и изменения динамики в ближайшее время не предвидится.

Полина Трифонова