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Коммерсантъ FM
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Лом просится за границу

Переработчики металлургического сырья хотят смягчения экспортных квот

Ломозаготовители просят правительство смягчить ограничения на экспорт этого металлургического сырья. Как считают участники рынка, в условиях сокращения внутреннего спроса зарубежные поставки позволили бы сохранить мощности, рабочие места и увеличить налоговые отчисления. Но металлурги указывают, что экспортируемый лом укрепляют позиции их конкурентов на глобальном рынке.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объединение переработчиков лома и отходов металлов «Руслом.ком» просит правительство пересмотреть выделенные квоты на экспорт лома в сторону увеличения или полной их отмены. Соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину от 3 июня есть у “Ъ”. В этом году на экспорт лома черных металлов из РФ за пределы ЕАЭС действует квота 1,5 млн тонн, в рамках которой поставки облагаются пошлиной 5% и не менее €15 за тонну. Пошлина на экспорт сверх квоты — 5%, но не менее €290 за тонну.

Лом преимущественно используется при производстве стали в электродуговых печах. На электросталь приходится около трети производства стали в РФ. По данным корпорации «Чермет», в январе—мае выплавка стали в РФ снизилась на 5,2% год к году, до 29,1 млн тонн.

Как сказано в обращении, потребление лома в РФ по реалистичному прогнозу упадет в 2025 году до 13–15 млн тонн против 17,74 млн тонн годом ранее. В «Псковвтормете» добавляют, что при снижении внутреннего спроса экспортерам невозможно поставить дополнительные объемы в РФ. Там поясняют, что многие металлургические заводы имеют контракты, дающие право поставки лома только от одной «сервисной компании» или аффилированных структур.

Потерянный из-за квот экспорт лома за 2024 год в «Руслом.ком» оценили в 3 млн тонн стоимостью $1,08 млрд. Утрата экспортных рынков, отмечается в письме, приводит к потере рабочих мест и простою мощностей. За январь—июнь выпавший спрос, по данным ассоциации, составил 2,5 млн тонн. Как сказано в письме, требуется увеличение квоты минимум на 800 тыс. тонн.

В правительстве не ответили на вопрос “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что письмо было перенаправлено в Минпромторг для проработки.

В Минпромторге только напомнили, что квота на экспорт лома в этом году уже была увеличена на 300 тыс. тонн.

Как отмечают в «Руслом.ком», в 2009–2020 годах без ограничений РФ экспортировала вне ЕАЭС 4,1–5,3 млн тонн лома черных металлов в год. По оценкам директора «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, в сегодняшних условиях снятие ограничений позволит увеличить экспорт на 1,3–1,5 млн тонн с 1,08 млн тонн в 2024 году. При текущих ценах, продолжает он, это принесет бюджету дополнительные сборы в виде пошлин в размере от $35 млн в год. Рост ломосбора черных металлов также приведет к росту ломосбора цветных — меди и алюминия, что с учетом эффекта в обслуживающих отраслях обеспечит от 2,5 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений и создание новых рабочих мест, указывает господин Ковшевный. В «Руслом.ком» добавили, что компании при отказе от квоты готовы на увеличение экспортной пошлины с 5% до 7%.

Заготовка вторсырья черных металлов может стать нерентабельной

Металлурги с доводами не согласны. В Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП) отметили, что квоты в объеме 1,5 млн тонн с механизмом увеличения во втором полугодии достаточно, тем более что пока она использована лишь наполовину. Как указывают в АЭМП, электрометаллургическая отрасль сегодня в кризисе из-за высокой ключевой ставки, укрепления рубля и падения экспортных цен, что ограничивает конкурентоспособность на мировом рынке. Российский лом экспортируется в страны, которые производят металл, а затем поставляют его на закрытые для РФ рынки, говорят в АЭМП, «так, например, делает Турция, что ограничивает возможности экспорта для отечественных производителей». В АЭМП добавили, что готовы обсуждать вопрос сокращения квот, чтобы сохранить баланс в отрасли.

Собеседник “Ъ” на металлургическом рынке считает, что в России ограничения на экспорт лома слишком либеральны, даже в сравнении со странами ЕАЭС.

По его словам, сегодня фактически отсутствует вывоз лома из Белоруссии, последовательно сохраняет барьеры Казахстан. Такие меры обсуждаются и в ЕС, добавляет источник “Ъ”.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что отмена квот может вызвать резкий рост экспорта и сокращение выплавки электростали минимум на 20%. Хотя промышленный эксперт Максим Худалов отмечает, что электрометаллурги в любом случае будут снижать и, вероятно, останавливать производство в этом году. По его словам, эти предприятия выпускают востребованную прежде всего в строительном сегменте продукцию, где наблюдается стагнация спроса. А электросталеплавильные мощности относительно легко останавливаются без существенного ущерба для дальнейшей работы, добавляет эксперт.

Полина Трифонова

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