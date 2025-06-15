Рабочий погиб в результате падения с 5-го этажа на стройке Судебного квартала

Рабочий погиб после падения с 5-го этажа на стройке Судебного квартала на проспекте Добролюбова. 35-летний гражданин Таджикистана выполнял монтажные работы в здании, где планируется размещение Верховного суда. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал полиции прораб, его подчиненный работал без страховки. Пострадавший скончался в Мариинской больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Двумя годами ранее на стройке объекта также произошел несчастный случай: 21-летний рабочий упал с высоты третьего этажа. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы. Тогда также возбуждалось уголовное дело.

Дарья Астанина