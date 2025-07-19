Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики России

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, прошедшей 24 июня. Минэкономики нужно подготовить Стратегию развития креативной экономики до 2036 года и внести документ к середине февраля 2026 года.

Согласно пресс-релизу правительства, на площадке Минэкономики будет создан межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий. В его состав включат заинтересованные федеральные органы, общественные организации и экспертов.

Для реализации стратегии составят план. Он в том числе должен предусмотреть формирование национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий. Также будет расширен перечень видов деятельности, относящихся к этой сфере. Для этого внесут изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Кроме того, до 1 декабря господин Мишустин поручил проанализировать меры поддержки, предназначенные для субъектов креативных индустрий. В правительство нужно будет представить предложения по формированию единого реестра таких мер.

По итогам 2024 года вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% или 7,5 трлн руб., говорил премьер. По его мнению, креативные отрасли «дают очень хороший импульс» экономикам регионов и способствуют повышению их конкурентоспособности. Закон о развитии креативных (творческих) индустрий, проект которого был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов еще в 2023 году, действует уже несколько месяцев. Однако, как показал опрос Минэкономики, лишь 6% предпринимателей имеет четкое представление об этих индустриях.

Подробности — в материале «Ъ» «Творчество с размытым профилем».