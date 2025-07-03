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Коммерсантъ FM
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Творчество с размытым профилем

Только 6% предпринимателей имеют четкое представление о креативных индустриях

Несмотря на то что федеральный закон о развитии креативных (творческих) индустрий, проект которого был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов еще в 2023 году, действует уже несколько месяцев, только совсем небольшая часть (6%) предпринимателей имеет четкое представление об этих индустриях. О результатах специального опроса бизнеса, проведенного Минэкономики, «Сбером» и Фондом общественного мнения, рассказала 3 июня замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Почти четверть (24%) респондентов, по ее словам, имеют лишь общее представление об этом направлении.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пока еще не все представители бизнеса видят в креативных индустриях «окно возможностей» — как показал специальный опрос, проведенный совместно Минэкономики, «Сбером» и Фондом общественного мнения, только 6% предпринимателей четко понимают, что такое креативные индустрии, а 24% имеют лишь общее представление об этом направлении. Соответствующие цифры огласила на пресс-коференции замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

Совершенно новым этот термин оказался для 69% предпринимателей, они практически с ним не сталкивались, отметила замглавы Минэкономики.

При этом, по словам замминистра, та небольшая часть, которая об этом как-то слышала и знает, связывает развитие креативных индустрий и креативной экономики с творческим процессом, инновациями (38%), ассоциирует с маркетингом и привлечением аудитории (17%), видит связь с современными технологиями и искусственным интеллектом (13%).

Результаты, с одной стороны, достаточно удивительны, с другой стороны, говорят о заложенном огромном потенциале, полагает Татьяна Илюшникова. Отметим, что итоги опроса демонстрируют несколько парадоксальную ситуацию, когда регулирование сектора уже есть — с 5 февраля 2025 года вступил в силу 330-ФЗ от 8 августа 2024 года о развитии креативных (творческих) индустрий, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму еще в 2023 году, а лишь небольшая часть предпринимателей знает, что может стать объектом регулирования.

При этом, по замыслу разработчиков, документ, закрепляющий основные понятия в этой отрасли, должен стать и основой системы оказания господдержки сектору.

С ее помощью вклад «творческого» бизнеса в экономику к 2030 году должен увеличиться до 6% (в 2024 году — 4,1%).

Впрочем, такая ситуация может быть обусловлена тем, что пока нет четких границ креативных индустрий, Минэкономики предстоит разобраться с ОКВЭД и состыковать их с реестрами предприятий креативных индустрий. В предварительном перечне, составленном ведомством, содержатся более 50 видов деятельности по 16 направлениям, однако сейчас ОКВЭД не всегда адекватно отражает отраслевую действительность. (см. “Ъ” от 25 июня).

Венера Петрова

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