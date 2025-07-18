WP: Трамп призывал Зеленского перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 4 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вряд ли можно чего-то добиться, находясь в обороне, и ВСУ нужно переходить в наступление. Об этом 18 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление»,— пишет газета.

Следом говорится, что Дональд Трамп спросил господина Зеленского, может ли Украины «бомбить Москву или Санкт-Петербург». Это возможно «при наличии правильного оружия», ответил тогда украинский президента. Ранее об этой детали разговора сообщали газета Financial Times и телеканал CNN.

15 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Дональд Трамп лишь задавал вопрос о возможностях Украины, «а не поощрял дальнейшее кровопролитие». «Financial Times печально известна выдергиванием слов из контекста для получения "кликов"», — говорила госпожа Ливитт.