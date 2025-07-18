Екатеринбурженку будут судить за финансирование нежелательных организаций

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении Надежды Есиной, обвиняемой в участии в деятельности нежелательной организации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2022 года по июль 2023 года Надежда Есина, участвуя в религиозных собраниях, переводила деньги на счета организаций «Всеукраинский духовный центр “Возрождение”» (признана нежелательной в РФ) и Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна (признана нежелательной в РФ). Деятельность организаций признана представляющей угрозу безопасности государства.

Общая сумма переводов составила более 61 тыс. руб. На предварительном следствии Надежда Есина вину не признала, заявив, что переводы предназначались для помощи нуждающимся и церкви.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Рассмотрение дела по существу назначено на 23 июля.

Ранее Минюст России внес в реестр иностранных агентов екатеринбургского художника Станислава Комиссарова (иноагент), известного как Слава ПТРК. Он выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Полина Щуцкая