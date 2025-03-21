Екатеринбургский художник Слава ПТРК внесен в реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов екатеринбургского художника Станислава Комиссарова, известного как Слава ПТРК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Слава ПТРК (иноагент)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Художник Слава ПТРК (иноагент)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вместе с ним в реестр иноагентов внесены один из основателей группы «Король и шут» Александр Балунов, писатель Михаил Шишкин и театральный режиссер Иван Вырыпаев.

По данным Минюста, Станислав Комиссаров (иноагент) распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине. Он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Слава ПТРК (иноагент) известен в Екатеринбурге как автор многочисленных арт-объектов, в том числе на политические темы. Он родился в 1990 году, учился на факультете журналистики Уральского федерального университета и в школе «Свободные мастерские» в Москве. Сейчас он проживает за пределами Российской Федерации.

Полина Щуцкая