Новгородский чиновник обвиняется в получении взятки в 250 млн рублей

Как стало известно «Ъ», заместителю председателя правительства Новгородской области Станиславу Шульцеву инкриминируется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 250 млн руб. По данным следствия, откат ему был выплачен представителями компаний, занимающихся дорожным строительством в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Шульцев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Станислав Шульцев

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Чиновник был арестован на два месяца по ходатайству Главного следственного управления СКР Басманным райсудом Москвы на два месяца. Защите, которая предлагала ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, суд отказал.

Николай Сергеев