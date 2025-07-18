СКР завершил расследование о покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Следственный комитет России совместно с ФСБ завершил расследование уголовных дел против обвиняемых в покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Владимиру Головченко, Ивану Паскарю и Ростиславу Журавлеву вменяют теракт, а также незаконный оборот и изготовление взрывчатки. Их дела направили для утверждения в прокуратуру, сообщила пресс-служба СКР.

Организаторами теракта выступили неназванные лица, действовавшие с Украины. План начали разрабатывать в феврале 2022 года и привлекли к нему соучастников. Несколько фигурантов финансировали участников группировки и помогали со сборкой бомбы. В то же время господа Головчеко, Паскарь и Журавлев доставили и собрали СВУ в Московской области и наблюдали за машиной жертвы.

В апреле 2024 года Владимир Головченко закрепил взрывчатку под машиной господина Прозорова, после чего дистанционно активировал. Из-за взрыва потерпевший получил ранения, ущерб оценили на сумму в 5 млн руб.

В качестве доказательства вины фигурантов СКР приведет результаты врывотехнической экспертизы, данные о денежных переводах и другие материалы. Дела против организаторов и других соучастников террористической группы выделили в отдельное производство, их всех объявили в розыск.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Агенты СБУ сдались следствию».

Никита Черненко