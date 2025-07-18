ФАС проверяет несколько крупных сетей супермаркетов из-за наценки на пакеты

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за роста цен на пакеты в супермаркетах. С письмом общественной организации ознакомился «Ъ». В ведомстве подтвердили, что обращение рассматривается.

Речь в письме идет о торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу). Ассоциация заявляет о признаках ценового сговора. В ФАС пообещали отреагировать на ситуацию, если будут выявлены нарушения.

Цена на полиэтиленовые пакеты в супермаркетах увеличилась за год на 25%. Кроме того, в четырех популярных торговых сетях они стали стоить одинаково — 9,99 руб., а маржа может достигать 200%. При этом закупочная стоимость пакетов ниже. Из опроса АППСИМ следует, что в среднем она составляет от 2,5 до 3 руб. за штуку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пакеты запахли сговором».