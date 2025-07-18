Пакеты запахли сговором

Покупатели пожаловались на рост стоимости полиэтиленовых пакетов на кассах продуктовых магазинов: за год она увеличилась на 25%. Кроме того, в четырех популярных торговых сетях они стали стоить одинаково — 9,99 руб., а маржа предположительно составляет до 200%. Одна из общественных организаций попросила антимонопольную службу разобраться в причинах возникновения серьезной наценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), представляющаяся как организация по защите интересов в том числе потребителей, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить деятельность торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» (управляются X5 Group), «Магнит» и «Дикси» (входят в одну группу). В письме ассоциации, текст которого есть у “Ъ”, отмечается наличие признаков ценового сговора между сетями (антиконкурентного соглашения).

Обращение связано с ростом розничной цены на полиэтиленовые пакеты: за год цены на такую продукцию выросли в среднем на 25% год к году. Кроме того, все сети установили одинаковую цену — 9,99 руб., несмотря на то что ранее она отличалась у разных ритейлеров.

В X5 Group, «Магните» и «Дикси» на вопросы “Ъ” не ответили. В ФАС подтвердили “Ъ”, что обращение ассоциации рассматривается, и пообещали отреагировать должным образом в случае выявления нарушений.

При этом закупочная стоимость таких пакетов гораздо ниже, следует из опроса АППСИМ: в среднем она варьируется в диапазоне от 2,5 до 3 руб. за штуку. В Союзе переработчиков пластмасс сообщили “Ъ”, что отпускные цены на пакеты-майки из полиэтилена для торговых сетей снизились в среднем на 5–10%. Это связано со снижением спроса на внутреннем рынке и сокращением стоимости основного сырья — полиэтилена. По данным собеседника “Ъ” среди производителей этой продукции, за первую половину 2025 года цена на готовое изделие снизилась на 18%.

Текущая наценка на этот товар, сообщает АППСИМ, «крайне высокая» и превышает средний уровень наценки на товары в продуктовом ритейле. По данным партнера One Story Ольги Сумишевской, наценка, например, на товары собственной марки ритейлеров и непродуктовые категории может достигать 60%, на социально значимые продукты — не может превышать 10%. При этом пакеты-майки — самый высокий по частоте покупок товар в продуктовой рознице, утверждают в исследовательской компании NTech.

По данным опроса агентства Go Mobile, большая часть опрошенных россиян (53%) ходят в розничные магазины раз в два-три дня, 24% — каждый день.

Из-за высокой частоты покупок и высокой наценки полиэтиленовые пакеты могут приносить ритейлерам миллиарды рублей, считает директор АППСИМ Владимир Зыков. Также он обращает внимание на отсутствие ценников в большей части магазинов, из-за чего цена на товар становится известна только после добавления пакета в корзину.

Относительно синхронное повышение цены на один и тот же товар действительно может являться признаком картеля, отмечает партнер адвокатского бюро КИАП Илья Ищук. Однако одного этого факта для окончательного вывода недостаточно. Вероятность вступления в такой сговор со стороны торговых сетей довольно низкая: организации осведомлены о том, как работает антимонопольное регулирование в части расследования картелей, и оценивают свои риски, считает эксперт.

Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», «РИА Новости», июнь 2023 года: Мы предлагаем использовать многоразовые сумки, в том числе авоськи, они в настоящее время выполняют интересную эстетическую функцию.

Дела о ценовых сговорах редки, отмечает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Мария Канунцева. В рассматриваемом случае антимонопольный орган, скорее всего, направит запросы в адрес ритейлеров с просьбой дать пояснения относительно синхронного повышения цен с приложением экономически обоснованных расчетов, поясняет госпожа Канунцева.

Повышение цены на полиэтиленовые пакеты может быть связано с продвижением ритейлерами экологической повестки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Рост стоимости этого товара сам по себе является мотивацией для потребителя использовать пакеты повторно или переходить на многоразовую тару. Ритейлеры расширяют предложение многоразовой тары, в том числе выпуская и многоразовые сумки для продуктов под собственным брендом, отмечает господин Бурмистров.

Алина Мигачёва, Ольга Мордюшенко