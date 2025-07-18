Продажи недорогого растворимого кофе в России за год упали на 5%

Несмотря на общий интерес потребителей к кофе, натуральные продажи его растворимого формата в рознице с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% к предыдущим 12 месяцам. В компании «Нильсен» сообщили, что из-за снижения интереса к растворимому кофе ритейлеры уже начали пересматривать ассортимент.

Аналитики объясняют подобную тенденцию ростом интереса к кофейной культуре: потребители обращают внимание на вкус, качество, происхождение зерен. В «Ленте» пояснили «Ъ», что покупатели все чаще делают выбор в пользу капсульной, молотой продукции и фильтр кофе. Так, по данным «Нильсен», натуральные продажи кофе в дрип-пакетах за 12 месяцев выросли в 2,2 раза.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Напиток повышенной растворимости».