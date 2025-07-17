В РФ будут снимать с продажи товары из ЕАЭС, если их неправильно сертифицировали

Президент Владимир Путин поручил добавить в российское законодательство пункт о возможности аннулировать сертификаты соответствия продукции, которые были выданы в государствах — членах ЕАЭС. Недействительными будут признавать те документы, которые были выданы с нарушениями.

Также президент поручил создать механизмы «приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка» неправильно сертифицированных товаров. Ответственным за создание поправок назначено правительство. Оно должно подготовить изменения в законодательство до 30 декабря. В поручении не уточняется, о каких именно нарушениях речь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На недоработанное законодательство в этой сфере жаловался министр экономического развития Максим Решетников в конце мая. Он говорил Владимиру Путину, что в странах Евразийского экономического союза — например, в Киргизии — незаконно торгуют такими документами. Он подчеркивал, что механизмы аннулирования сертификатов уже ввели власти Белоруссии и Казахстана, а теперь их нужно ввести и в России.

В конце июне стало известно, что в Россию ввозились тонны семян из Нидерландов на основании фитосанитарных сертификатов других стран. Это происходило, несмотря на введенный в 2023 году запрет прямых поставок растительной продукции из европейского государства, сообщали в Роспотребнадзоре.