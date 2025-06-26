Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян из Нидерландов

Россельхознадзор распорядился запретить ввоз в Россию семенного и посадочного материала производства Нидерландов. Запрет начнет действовать с 30 июня.

В этом месяце специалисты выявили три случая заражения нидерландской продукции карантинными объектами — сорняками и вредителями. «Обнаружены повилика (Custata L.) и западный (калифорнийский) цветочный трипс (Franclinella occidentalis Pergande)»,— сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве считают, что компетентные органы Нидерландов не следят за фитосанитарной безопасностью при экспорте товаров. Ограничительные меры вводятся для «сохранения фитосанитарного благополучия», «поддержания имиджа России как надежного экспортера» и с целью профилактики распространения карантинных объектов, пояснили в Роспотребнадзоре.

В 2023 году Россия запретила прямые поставки растительной продукции из Нидерландов, однако грунт, семена и растения продолжали импортировать на основании фитосанитарных сертификатов других стран, отметили в Роспотребнадзоре. Сообщается, что по состоянию на 22 июня в страну ввезено 9,6 млн штук посадочного материала и 530,5 тонны семенного материала нидерландского происхождения. За весь 2024 год было ввезено 41,6 млн штук посадочного материала и 671,9 тонны семян.