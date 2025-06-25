Незаконную пекарню демонтировали на Московском проспекте в Петербурге

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) принудительно освободили земельный участок от очередного незаконного торгового объекта на Московский проспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как сообщили в ККИ, в ходе проведенного ранее обследования было установлено, что на участке несанкционированно располагается нестационарный торговый объект из кирпича и пеноблоков, в котором изготавливают и продают выпечку. При этом объект был пристроен к зданию и фактически образовал с нежилым помещением на первом этаже единое пространство без соответствующих разрешений, а находящаяся в собственности города часть участка площадью 74 кв. м используется без правоустанавливающих документов.

Пользователю было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения территории, однако этого сделано не было. После этого ККИ приступил к принудительному демонтажу конструкций.

Ранее «Ъ-СПб» писал о 14 выявленных точках незаконной торговли в шести локациях Центрального района Петербурга и о демонтаже пяти несанкционированно установленных рекламных конструкций.

Андрей Цедрик