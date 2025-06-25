Незаконную пекарню демонтировали на Московском проспекте в Петербурге
Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) принудительно освободили земельный участок от очередного незаконного торгового объекта на Московский проспекте.
Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Как сообщили в ККИ, в ходе проведенного ранее обследования было установлено, что на участке несанкционированно располагается нестационарный торговый объект из кирпича и пеноблоков, в котором изготавливают и продают выпечку. При этом объект был пристроен к зданию и фактически образовал с нежилым помещением на первом этаже единое пространство без соответствующих разрешений, а находящаяся в собственности города часть участка площадью 74 кв. м используется без правоустанавливающих документов.
Пользователю было направлено уведомление о необходимости добровольного освобождения территории, однако этого сделано не было. После этого ККИ приступил к принудительному демонтажу конструкций.
Ранее «Ъ-СПб» писал о 14 выявленных точках незаконной торговли в шести локациях Центрального района Петербурга и о демонтаже пяти несанкционированно установленных рекламных конструкций.