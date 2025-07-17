Главные новости за 17 июля. Кавказ

На крупнейших маркетплейсах появились разделы «Сделано на Ставрополье». На торговых интерактивных площадках страны уже работают около 40 тыс. предпринимателей из Ставрополья. Их годовой оборот на российском рынке превысил 17 млрд руб.

Курорт Архыз в летнем сезоне 2025 года ожидает около 500 тыс. туристов при средней загрузке отелей 80-90%, причем треть отдыхающих составляют семьи с детьми. Самыми востребованными летними развлечениями стали фотосессии на смотровых площадках возле канатных станций. Наиболее высокая из них находится на высоте свыше 3030 м, добраться до которой можно по новой гондольной дороге Орбита.

В Михайловске начали выпускать адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями. Производством занялась местная жительница. В центре занятости населения ей помогли подготовить бизнес-план и получить субсидию на развитие бизнеса.

Ставрополь начал подготовку к осенне-зимнему периоду — коммунальные службы проверят все системы жизнеобеспечения города, включая 2340 многоквартирных домов и 85 котельных.

Ставропольский край рассчитывает ликвидировать 59 свалок по новому президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие». Он начал работать в 2025 году, заменив нацпроект «Экология», за счет которого за семь лет было ликвидировано 120 свалок.

Ставропольский ботанический сад обязали благоустроить территорию. Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к Ставропольскому ботаническому саду. Правоохранители установили, что на территории сада отсутствует ограждение. При этом доступ в научно-экспериментальную зону должен быть запрещен для всех, кроме научных сотрудников.