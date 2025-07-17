Смотровые площадки стали главной достопримечательностью Архыза

Курорт Архыз в летнем сезоне 2025 года ожидает около 500 тыс. туристов при средней загрузке отелей 80-90%, причем треть отдыхающих составляют семьи с детьми. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз»

Самыми востребованными летними развлечениями стали фотосессии на смотровых площадках возле канатных станций. Наиболее высокая из них находится на высоте свыше 3030 м, добраться до которой можно по новой гондольной дороге Орбита.

Второе место по популярности занимают прогулки по экотропам — на курорте действует шесть маршрутов различной сложности с навигацией. Третью позицию удерживает байк-парк, который ежедневно собирает сотни поклонников экстремального велоспорта.

Туристы также активно выбирают семейные активности: веревочный парк, электрокартинг, конные прогулки, посещение парка альпак и тюбинг.

Свыше 45% летних гостей заранее планируют экскурсию в Специальную радиоастрономическую обсерваторию РАН в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. На ее территории расположен один из крупнейших в мире телескопов — Большой азимутальный телескоп с зеркалом диаметром 6 метров.

В августе курорт традиционно принимает любителей астрономии, приезжающих наблюдать за метеорным потоком Персеиды — самым интенсивным звездопадом года.

Архыз специализируется на активном семейном отдыхе и включает две туристические деревни, 44 километра экотроп, девять канатных дорог и самый большой высокогорный байк-парк с общей протяжённостью трасс 29 км. В декабре 2024 года курорт принял миллионного туриста, а в текущем году планирует встретить свыше 1,2 млн гостей.

Тат Гаспарян