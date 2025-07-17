В Михайловске запустили производство одежды для людей с ограниченными возможностями

В Михайловске начали выпускать адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Производством занялась местная жительница. В центре занятости населения ей помогли подготовить бизнес-план и получить субсидию на развитие бизнеса.

Адаптивная одежда – это одежда, которая разработана с учетом индивидуальных особенностей человека с ВОЗ. За счет функциональных деталей (внутренние карманы для хранения медицинских устройств, боковые застежки и др.) одежда становится более удобной и комфортной. Такая одежда полезна и в повседневной жизни и при реабилитации.

Мария Хоперская