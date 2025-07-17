Ставропольский ботанический сад обязали благоустроить территорию

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к Ставропольскому ботаническому саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что на территории сада отсутствует ограждение. При этом доступ в научно-экспериментальную зону должен быть запрещен для всех, кроме научных сотрудников.

«В ходе неконтролируемого перемещения граждан подвергаются повреждению уникальные растения, создается угроза уничтожения флористических объектов, растительных сообществ, коллекций и экспозиций, причинения ущерба природным ландшафтам и коллекциям живых растений», — рассказали в прокуратуре.

По решению суда ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» обязали установить ограждение на территории. Кроме того, по представлению прокуратуры сад очистили от мусора.

Константин Соловьев