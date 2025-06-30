Сбербанк и Корпорация развития Ставрополья подписали соглашение о сотрудничестве

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов и и.о. директора Корпорации развития Ставропольского края Александр Климов подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Сбера, документ поможет дальнейшему быстрому росту инвестиционной привлекательности края, а также развитию приоритетных для экономики Ставрополья отраслей, направлений бизнеса и социально важных цифровых проектов.

Фото: Максим Пашков

Как отметил Роман Чеканов, портфель корпоративного кредитования превышает 230 млрд рублей, и только с начала этого года по льготным программам банк инвестировал в рост бизнеса края около 5 млрд рублей.

Соглашение стало еще одним шагом в улучшении инвестклимата и роста привлекательности Ставрополья для быстрого развития в регионе бизнеса.

«Ключевыми для экономики края сегодня остаются недвижимость, агросектор, промышленность, туризм и торговля. Большие перспективы видим в образовании, здравоохранении, логистических и транспортных проектах, а также во внедрении технологий искусственного интеллекта во все сферы экономики региона»,— прокомментировал спикер.

Как отметил Александр Климов, соглашение позволит продвигать инвестиционные предложения и предоставлять ресурсы для успешной реализации проектов в Ставропольском крае.