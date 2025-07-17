Разделы «Сделано на Ставрополье» появились на маркетплейсах России

На крупнейших маркетплейсах появились разделы «Сделано на Ставрополье». В них предприниматели региона представляют свою продукцию. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы региона, размещение на маркетплейсах стало возможно благодаря участию края в федеральной программе «Сделано в России».

«На торговых интерактивных площадках страны уже работают около 40 тыс. предпринимателей из Ставрополья. Их годовой оборот на российском рынке превысил 17 млрд руб. В марте 2025 года мы открыли крупнейший логистический центр в Невинномысске, который ускорит доставку товаров и создаст новые рабочие места»,– приводятся в сообщении слова господина Владимирова.

Валентина Любашенко