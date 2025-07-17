В Ставрополе обследуют 2340 многоквартирных домов к зиме

Ставрополь начал подготовку к осенне-зимнему периоду — коммунальные службы проверят все системы жизнеобеспечения города, включая 2340 многоквартирных домов и 85 котельных. Об этом рассказал глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Всего к предстоящей зиме в городе обследуют 2340 многоквартирных домов. Ресурсники подготовят 85 котельных, около 225 км тепловых и 2 809 км электрических сетей, 78 насосных станций водопровода и канализации, 761 трансформаторную подстанцию и распределительных пунктов, 1073 км газопроводов. Для борьбы с гололедом запасем 40 тысяч тонн песко-соляной смеси»,— сообщил мэр.

Районные администрации создали комиссии по контролю за ходом подготовки. Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, районные администрации и дорожные службы обеспечат устойчивое снабжение города энергоресурсами и бесперебойную работу всех сетей и служб в зимних условиях.

Тат Гаспарян