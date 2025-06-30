Стали известны ТОП-10 уловок «раздолжнителей», обещающих избавить южан от кредитов

Сегодня всё чаще жителям южных регионов России предлагают «быстро и безопасно» избавиться от долгов и кредитов. В большой массе таких объявлений особое место занимают юридические услуги и всевозможные консультации, нацеленные на людей с банковскими займами. Их предлагают так называемые «раздолжнители». Так, по данным аналитиков Сбера, только в 2024-м году дали 2,5 млн рекламных объявлений. И ежегодно их объем увеличивается в среднем на треть. Нас атакуют с рекламных щитов, из ТВ-рекламы, и даже во время просмотра любимых сериалов.

Фото: ПАО «СберБанк»

«Раздолжнители» часто лукавят, обещая доверчивым жителям Юга России и Северного Кавказа невозможное. И излишняя доверчивость южан может обернуться трагедией: потерей денег или даже семейных авто и всей недвижимости. Суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободит от выплаты обязательств перед ними. Как итог - к уже имеющимся долгам добавятся еще и обязательства по оплате вознаграждения «раздолжнителям».

10 самых распространённых на Юге России и Северном Кавказе уловок таких помощников-«раздолжнителей»: