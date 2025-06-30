Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стали известны ТОП-10 уловок «раздолжнителей», обещающих избавить южан от кредитов

Сегодня всё чаще жителям южных регионов России предлагают «быстро и безопасно» избавиться от долгов и кредитов. В большой массе таких объявлений особое место занимают юридические услуги и всевозможные консультации, нацеленные на людей с банковскими займами. Их предлагают так называемые «раздолжнители». Так, по данным аналитиков Сбера, только в 2024-м году дали 2,5 млн рекламных объявлений. И ежегодно их объем увеличивается в среднем на треть. Нас атакуют с рекламных щитов, из ТВ-рекламы, и даже во время просмотра любимых сериалов.

Фото: ПАО «СберБанк»

«Раздолжнители» часто лукавят, обещая доверчивым жителям Юга России и Северного Кавказа невозможное. И излишняя доверчивость южан может обернуться трагедией: потерей денег или даже семейных авто и всей недвижимости. Суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободит от выплаты обязательств перед ними. Как итог - к уже имеющимся долгам добавятся еще и обязательства по оплате вознаграждения «раздолжнителям».

10 самых распространённых на Юге России и Северном Кавказе уловок таких помощников-«раздолжнителей»:

  1. Реклама размещается в небольших городских и отраслевых сообществах, а комментарии с благодарностями оставляют в невероятных количествах с фейковых аккаунтов, чтобы убедить человека в возможности получить «сыр в мышеловке»
  2. Большинство такой рекламы размещается в собственных аккаунтах «раздолжнителей», где не требуется пометка «реклама» и её можно быстро удалить, пи необходимости;
  3. Публикуют фото, видеоинтервью, номера судебных дел людей, якобы избавившихся с их помощью от долгов.
  4. Сам процесс банкротства представлен ка «легкий и гарантированный» способ решить все накопившиеся финансовые проблемы. Но все негативные последствия для человека и его семьи никогда не упоминаются.
  5. Утверждает, что у каждого гражданина РФ есть право списать долги «1 раз в 5 лет» со ссылкой на Федеральный закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». На самом деле - ничего о таком «праве» в этом документе нет.
  6. Всегда содержит формулировки «гарантированный результат», «законно и без последствий», «сохраним имущество».
  7. Обещают избавить от «мошеннического» кредита, оформленного на человека незаконно.
  8. Используют розыгрыши и конкурсы среди подписчиков, предлагают стать их агентом, «зарабатывать, помогая людям выбраться из долговой ямы».
  9. Всё чаще маскируются под информационные видео о мошенниках. Вам сообщают, что мошенники внедрили новую схему обмана на «Госуслугах» и предлагают посмотреть видео на эту тему. И, как бы невзначай сообщают, что «законно избавят от долгов через процедуру банкротства».
  10. «Раздолжнители» обещают, что выплатят долги за вас, если их по какой-то причине не удастся списать. Вас призывают «начать жизнь с чистого листа»

Новости компаний Все