Стали известны ТОП-10 уловок «раздолжнителей», обещающих избавить южан от кредитов
Сегодня всё чаще жителям южных регионов России предлагают «быстро и безопасно» избавиться от долгов и кредитов. В большой массе таких объявлений особое место занимают юридические услуги и всевозможные консультации, нацеленные на людей с банковскими займами. Их предлагают так называемые «раздолжнители». Так, по данным аналитиков Сбера, только в 2024-м году дали 2,5 млн рекламных объявлений. И ежегодно их объем увеличивается в среднем на треть. Нас атакуют с рекламных щитов, из ТВ-рекламы, и даже во время просмотра любимых сериалов.
«Раздолжнители» часто лукавят, обещая доверчивым жителям Юга России и Северного Кавказа невозможное. И излишняя доверчивость южан может обернуться трагедией: потерей денег или даже семейных авто и всей недвижимости. Суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободит от выплаты обязательств перед ними. Как итог - к уже имеющимся долгам добавятся еще и обязательства по оплате вознаграждения «раздолжнителям».
10 самых распространённых на Юге России и Северном Кавказе уловок таких помощников-«раздолжнителей»:
- Реклама размещается в небольших городских и отраслевых сообществах, а комментарии с благодарностями оставляют в невероятных количествах с фейковых аккаунтов, чтобы убедить человека в возможности получить «сыр в мышеловке»
- Большинство такой рекламы размещается в собственных аккаунтах «раздолжнителей», где не требуется пометка «реклама» и её можно быстро удалить, пи необходимости;
- Публикуют фото, видеоинтервью, номера судебных дел людей, якобы избавившихся с их помощью от долгов.
- Сам процесс банкротства представлен ка «легкий и гарантированный» способ решить все накопившиеся финансовые проблемы. Но все негативные последствия для человека и его семьи никогда не упоминаются.
- Утверждает, что у каждого гражданина РФ есть право списать долги «1 раз в 5 лет» со ссылкой на Федеральный закон № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». На самом деле - ничего о таком «праве» в этом документе нет.
- Всегда содержит формулировки «гарантированный результат», «законно и без последствий», «сохраним имущество».
- Обещают избавить от «мошеннического» кредита, оформленного на человека незаконно.
- Используют розыгрыши и конкурсы среди подписчиков, предлагают стать их агентом, «зарабатывать, помогая людям выбраться из долговой ямы».
- Всё чаще маскируются под информационные видео о мошенниках. Вам сообщают, что мошенники внедрили новую схему обмана на «Госуслугах» и предлагают посмотреть видео на эту тему. И, как бы невзначай сообщают, что «законно избавят от долгов через процедуру банкротства».
- «Раздолжнители» обещают, что выплатят долги за вас, если их по какой-то причине не удастся списать. Вас призывают «начать жизнь с чистого листа»