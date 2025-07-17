В Ставрополье ликвидируют 59 свалок по новому нацпроекту

Ставропольский край рассчитывает ликвидировать 59 свалок по новому президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Проект «Экологическое благополучие» работать в 2025 году, заменив нацпроект «Экология», за счет которого за семь лет было ликвидировано 120 свалок.

Это способствовало возврату в оборот 57 га земель в Пятигорске, Кисловодске, Светлограде, Нефтекумске и Лермонтове.

Наталья Белоштейн