В Ставрополье ликвидируют 59 свалок по новому нацпроекту
Ставропольский край рассчитывает ликвидировать 59 свалок по новому президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
Проект «Экологическое благополучие» работать в 2025 году, заменив нацпроект «Экология», за счет которого за семь лет было ликвидировано 120 свалок.
Это способствовало возврату в оборот 57 га земель в Пятигорске, Кисловодске, Светлограде, Нефтекумске и Лермонтове.