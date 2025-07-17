Главные новости за 17 июля. Сочи

Сочинская транспортная прокуратура возбудила три уголовных дела против сотрудников предприятия, обслуживающего подразделения РЖД, которые трудоустроились с поддельными медицинскими книжками.

Во втором квартале 2025 года в Сочи и других городах Краснодарского края значительно увеличилось число заказов на услуги по клинингу остекления и фасадов. Средняя стоимость услуги составляет около 5 тыс. руб.

Администрация города-курорта Сочи выдала ООО «СибСтройИнвест» разрешения на строительство двух объектов капитального строительства в Лазаревском районе. Стоимость составит около 26 млрд руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края и отменил приговор Центрального районного суда Сочи по делу двух местных жителей. Инцидент произошел летом 2023 года возле сочинского ресторана.

Адлерский районный суд приговорил четверых туристов к 10 суткам административного ареста за участие в массовой драке у канатной дороги в Сочи. Зачинщиками потасовки оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области.

Сочинский национальный парк принял более 2 млн туристов за первое полугодие 2025 года. В парке доступны дендрологический парк Дендрарий, смотровая башня на горе Большой Ахун, Агурское ущелье и водопады, Орлиные скалы, Свирское ущелье, Воронцовские пещеры и другие природные объекты.