Сочинский нацпарк принял 2 млн туристов с начала года

Сочинский национальный парк принял более 2 млн туристов за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале после рабочей встречи с руководителем ФГБУ «Сочинский национальный парк» Сергеем Шевелевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На встрече обсудили итоги работы особо охраняемой природной территории, направления сотрудничества и решение хозяйственных вопросов на смежных территориях.

«Сочи граничит с особо охраняемыми природными территориями по всей своей линии. Они — и источник целебного воздуха, и внешний зеленый каркас, и места притяжения сотен тысяч жителей и гостей курорта»,— отметил Андрей Прошунин.

Глава города отметил, что администрация получает много обращений от граждан по поводу цен на экскурсионные услуги и использования земель на границах с муниципалитетом. В период высокой пожароопасности службы оперативного реагирования работают в повышенном режиме готовности.

Плата за посещение территории парка составляет 250 руб., что соответствует требованиям правительства России для особо охраняемых природных территорий. Посещение экологических троп оплачивается отдельно — 300 руб. с человека.

В парке доступны дендрологический парк Дендрарий, смотровая башня на горе Большой Ахун, Агурское ущелье и водопады, Орлиные скалы, Свирское ущелье, Воронцовские пещеры и другие природные объекты. Здесь обустроены пять экологических троп, включая маршруты к 33 водопадам, водопадам Псыдах и Шапсуг, Волконское ущелье, Дагомысские Корыта и Змейковские водопады.

Из 2 млн посетителей только 67 человек воспользовались правом бесплатного доступа, которое распространяется на детей до 18 лет и пенсионеров.

Доходы от туризма идут на обустройство экологических троп, оснащение сотрудников современным оборудованием, научные исследования, лесовосстановительные мероприятия и содержание Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Сергей Шевелев рассказал о работе по экологическому просвещению, в которой участвуют почти все образовательные учреждения Сочи. В первой половине 2025 года было проведено 156 мероприятий с участием более 5 тыс. школьников и студентов.

Мария Удовик